Selon les nouvelles consignes dévoilées par la Commission nationale de santé (NHC) - qui a valeur de ministère -, «les personnes infectées asymptomatiques et les cas légers qui peuvent être isolés à domicile le seront de manière générale» et le pays va «réduire davantage la portée des tests d’acide nucléique et en réduire la fréquence».