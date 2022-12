Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors qu’il fêtera ses 34 ans ce jeudi, Damien Marcq a encore une rage de jouer et de vaincre de jeunot. Et il veut quitter l’étiquette de joueur de vestiaire avec laquelle il s’est retrouvé malgré lui. Felice Mazzù et lui se connaissent par cœur et il fera tout pour s’imposer à nouveau chez les Zèbres.

Vous ne vous imaginiez évidemment pas à vivre une telle saison en revenant à Charleroi. Quel regard portez-vous sur ce qui s’est passé depuis lors ?

Personne ne s’attendait forcément à ça, que ce soit la direction, le staff, les supporters, les joueurs. On pensait rivaliser, peut-être pas les équipes du Top 4, mais au moins celles jusqu’à la huitième place. Et pour l’instant, on est dans une situation où on doit peut-être un peu plus regarder en bas. Ce n’est jamais évident de vivre un changement de coach en cours de saison, mais l’avantage, c’est que Felice Mazzù connaît la maison et ça peut accélérer les choses. Mais au final, ce sera le même groupe sur le terrain et ce sera surtout à nous de montrer ce qu’on n’a pas montré jusqu’ici.