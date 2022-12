Coupe du monde: Cristiano Ronaldo rentre seul aux vestiaires pendant que les joueurs du Portugal célèbrent leur qualification en quarts (vidéos)

Lors du 8e de finale entre le Portugal et la Suisse, les yeux étaient rivés sur Cristiano Ronaldo. Le sélectionneur Fernando Santos a posé un acte fort en le laissant sur le banc au profit de Gonçalo Ramos. Un choix qui lui a plutôt réussi puisque le joueur de Benfica a planté un triplé et porté le Portugal vers la victoire 6-1 et la qualification en quart. CR7 quant à lui est monté sur le terrain à la 73e, sans se montrer décisif. Mais c’est une image d’après match qui attire désormais l’attention.

Alors que tous les Portugais célébraient ensemble leur qualification en quarts avec les supporters qui ont fait le voyage jusqu’au Qatar, Ronaldo n’a fait qu’applaudir rapidement le public, seul, avant de s’éclipser et rentrer aux vestiaires. Le Portugal est en quarts pour la première fois depuis 2006.