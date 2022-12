Basé à Gembloux, Jambes Machines, est l’unique acteur wallon dans son domaine: un million d’euros nécessaire pour relancer le secteur

Jambes Machines, unique acteur wallon dans le domaine des machines stationnaires pour le travail du bois et du métal, lève un million d’euros de fonds auprès d’investisseurs publics et privés. L’entreprise basée à Gembloux espère ainsi développer ses activités et renforcer sa structure opérationnelle et ses équipes.

Il existe en Flandre huit sociétés de ce type mais une seule, donc, en Wallonie. À travers cette levée de fonds, Jambes Machines souhaite relancer tout un secteur au sud du pays.