Voici l’affiche 2022 des artistes engagés pour Viva for Life (Bertrix)

Durant 7 jours, Sara, Ophélie et Marco seront enfermés, mais ils pourront compter sur le soutien d’artistes qui viendront sur place les rencontrer, mais aussi livrer leur plus belle prestation en live pour appeler aux dons et soutenir à leur manière l’opération.

Parmi les artistes annoncés, la chanteuse et imitatrice Véronic Dicaire enfermera notre trio à la place de Yannick Noah initialement annoncé, la solaire Jenifer sera pour la première fois présente pour l’opération et le groupe Ofenbach fera aussi le déplacement. D’anciens coachs de The Voice Belgique, Christophe Willem, Suarez ou encore Mosimann se mobiliseront aussi tout au long de cette semaine.

A leurs côtés, seront présents aussi d’anciens talents qui ont fait leur chemin depuis tels qu’Antoine Delie ou encore Mentissa, gagnante de The Voice Kids Vlaanderen et finaliste de The Voice France. Cette année sera aussi marquée par une affiche 100% belge, des talents bien de chez nous qui viendront faire danser et chanter le public présent : un trio de DJ pour la première soirée formé par Daddy K, Alex Germys et Kid Noize.

La scène accueillera également la révélation Pierre de Maere, le chanteur montois Saule, Monsieur Nicolas et son "Monsieur Non-Non" et le légendaire groove de Selah Sue raisonnera aussi sur la Place de Bertrix. Pour libérer nos 3 animateurs, c’est Mosimann qui sera présent le vendredi 23 décembre, lui qui avait enfermé les animateurs lors de la toute première édition de l’opération, tout un symbole ! La musique réchauffe les cœurs !

Le programme

A partir du 17 décembre, venez applaudir sur la scène de Viva for Life les showcases de nos artistes :

Samedi 17 décembre dès 19h : Daddy K - Véronic Dicaire - Jenifer - Kid Noize - Alex Germys

Dimanche 18 décembre dès 15h : Monsieur Nicolas (15h) - dès 19h Antoine Delie- Saule Christophe Willem - Pierre De Maere

Lundi 19 décembre dès 18h Adé - Ycare - Mentissa

Mardi 20 décembre dès 18h30 Cafés Gourmands - Selah Sue - Mewhy

Mercredi 21 décembre dès 18h Concert - Quizz Mr Cover

Jeudi 22 décembre dès 18h Rori - Suarez - Ofenbach