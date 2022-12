Accueil des familles ukrainiennes à Bruxelles : installation de 75 hébergements modulaires

Dans les prochains mois, 63 autres hébergements du même type seront installés dans différentes communes de la capitale. Il s’agit de 12 logements unifamiliaux de une, deux et trois chambres à Watermael-Boitsfort. D’ici fin mars 2023, 63 autres logements et 6 salles communautaires avec espaces polyvalents seront installés sur d’autres sites à Molenbeek, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort.

Les ASBL Communa, New Samu et BXL Refugees (Plateforme Citoyenne) prendront en charge la gestion opérationnelle et l’accompagnement communautaire sur chaque site.