Microsoft s’engage à proposer le jeu «Call of Duty» sur les consoles Nintendo

Les régulateurs craignent que l’acquisition ne permette à Microsoft de verrouiller l’accès aux jeux d’Activision Blizzard — qui incluent également les très lucratifs «World of Warcraft» et «Candy Crush» — sur les plateformes de ses concurrents.

Microsoft, qui commercialise la console Xbox, avait annoncé en janvier l’acquisition de l’éditeur américain Activision Blizzard pour un montant record de 69 milliards de dollars, mais ce projet est dans le collimateur des autorités de la concurrence aux Etats-Unis et en Europe.

Mais «Microsoft veut offrir plus de jeux à davantage de gens, quelle que soit la manière dont ils choisissent de jouer», a assuré sur Twitter Phil Spencer, le patron de la division Gaming du géant américain.

«Microsoft s’est engagé à fournir Call of Duty à Nintendo pendant dix ans après la fusion de Microsoft et Activision Blizzard King», a-t-il ajouté, précisant que les nouveaux jeux Call of Duty continueraient également à être proposés sur la plateforme de jeux sur ordinateur Steam.