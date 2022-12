La ministre Caroline Désir réveillée par une délégation syndicale à son domicile ce matin: «Bonjour madame la ministre, on est venu vous faire un petit coucou(ques)»

Fabrice Pinna, secrétaire permanent pour la CSC Enseignement, a expliqué ce matin lors du RTL Info 7h qu’une délégation de la CSC s’était rendue au domicile de la ministre de l’Enseignement Caroline Désir. « On est devant la maison de la ministre et elle a le sommeil très lourd, puisqu’elle vient d’ouvrir la porte. Je pense qu’elle est un peu surprise », a-t-il déclaré sur les ondes de Bel RTL.

Les syndicats se plaignent du manque de réaction de la Ministre, malgré les nombreuses manifestations des enseignants qui ont eu lieu au cours des derniers mois. « Bonjour madame la ministre, on est venu vous faire un petit coucou(ques), on vous a apporté des croissants, des pains au chocolat, pour vous rappeler que cela fait presque un an que les enseignants sont dans la rue à plusieurs reprises et qu’on attend des réponses très claires et très rapides sur les quatre revendications principales ».