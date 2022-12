Roberta Metsola, Présidente du Parlement européen, lance une campagne «Générateurs d’espoir» pour venir en aide aux millions d'Ukrainiens qui vivent sans électricité: découvrez sa «carte blanche»

En effet, plus de la moitié du réseau électrique ukrainien a été endommagé ou détruit par des bombardements russes. Dans une carte blanche (que nous publions ci-dessous), la présidente du Parlement européen lance un appel au don aux villes et régions d'Europe. Les générateurs sont en effet rares sur le marché et les autorités nationales ont déjà donné ce qu'elles pouvaient de leurs stocks. Le matériel récolté permettra aux Ukrainiens de passer l'hiver et contribuera à faire fonctionner les installations essentielles du pays, en fournissant de l'énergie aux hôpitaux, aux écoles, aux installations d'approvisionnement en eau, aux centres de secours, aux abris, aux pylônes téléphoniques,...

Générateurs d’espoir Publié le mercredi 7 Décembre 2022 à 09h58 La guerre en Ukraine se poursuit sans relâche. Chaque jour, nous recevons des nouvelles de bombardements atroces, ciblant de manière aveugle les populations civiles. Nous assistons également à des attaques délibérées et ciblées contre des infrastructures civiles essentielles, telles que les réseaux de transport d’électricité. Après avoir été repoussé sur le champ de bataille, le Kremlin dirige désormais sa machine de guerre contre les populations civiles. Pour les priver de biens de première nécessité: d’eau, d’électricité et de gaz. Pour les démoraliser. Ces actes inhumains, qui violent tous les principes du droit international et du droit humanitaire, sont assimilables à des crimes de guerre. Les attaques incessantes de la Russie ont endommagé ou détruit plus de la moitié du réseau électrique national, laissant des millions d’Ukrainiens sans électricité. Et les frappes se succèdent à un rythme tel que les services d’urgence ukrainiens peinent à rétablir le courant. C’est pourquoi le Parlement européen s’est associé à Eurocities – un réseau de plus de 200 grandes villes d’Europe – pour organiser une collecte de générateurs, de transformateurs et de pièces détachées pour aider les Ukrainiens à passer l’hiver difficile qui s’annonce. La campagne « Générateurs d’espoir » est un moyen pratique et concret d’aider à fournir de l’énergie et de l’eau potable à des populations en état de siège permanent. Pour leur garantir les services quotidiens que nous considérons comme acquis. Ces générateurs permettront aux installations essentielles du pays de fonctionner, en fournissant de l’énergie aux hôpitaux, aux écoles, aux installations d’approvisionnement en eau, aux centres de secours, aux abris, aux pylônes téléphoniques, etc. J’invite dès lors toutes les villes et les régions d’Europe à rejoindre la campagne « Générateurs d’espoir ». Grâce à nos réseaux, aux 705 députés européens et à nos autres contacts, nous nous efforçons d’étendre notre action pour l’Ukraine. Ensemble, nous pouvons véritablement changer la donne. L’idée, aussi simple que pratique, peut être mise en œuvre rapidement. Les générateurs sont rares sur le marché, et les autorités nationales ont déjà donné ce qu’elles pouvaient de leurs stocks. Mais les villes, les villages et les régions de toute l’Europe ont des capacités inutilisées et peuvent également participer. Les autorités nationales de protection civile peuvent collecter des dons, qui seront rapidement acheminés vers l’un des trois centres de l’Union dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’UE. L’Ukraine peut alors décider où, dans le pays, les équipements sont le plus urgemment nécessaires, puis les acheminer vers leur destination finale. Depuis le lancement de la campagne, nous avons déjà obtenu des générateurs de différentes tailles et puissances de plusieurs villes, de Rome à Tallinn. Nous recevons aussi des offres de générateurs de la part de simples citoyens qui souhaitent apporter leur contribution. Les Européens veulent aider. C’est la solidarité en action. C’est l’Europe en action. Nous pouvons être fiers de la solidarité dont l’Union et ses États membres ont fait preuve envers l’Ukraine sur les fronts politique, humanitaire, militaire et financier. En témoignent l’octroi à l’Ukraine du statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne et l’instauration de sanctions à l’encontre de la Russie, la fourniture d’une aide à l’Ukraine et l’accueil de millions d’Ukrainiens fuyant la guerre, la livraison d’équipements et de formations militaires indispensables, ainsi que des programmes d’aide de 9 milliards d’euros cette année et de 18 milliards d’euros l’année prochaine. Nous nous sommes rendus à Kiev pour montrer notre amitié et notre engagement envers le peuple ukrainien. Il est maintenant temps d’apporter un soutien pratique et tangible pour aider l’Ukraine à passer l’hiver. En temps de crise, nous avons besoin d’espoir et de soutien. Les Ukrainiens ont besoin d’électricité, d’eau et de chauffage cet hiver. Nous sommes en mesure de les aider, de contribuer chacun à son niveau, ensemble. Roberta Metsola, Présidente du Parlement européen