5 choses à savoir sur le phénomène The Weeknd, de passage en Belgique en juillet 2023

Le digne héritier de Michael Jackson et Prince va enflammer le Stade Roi Baudouin les 11 et 12 juillet. L’occasion de se pencher sur un artiste hors-norme.

1. Un pseudo qui perd une lettre

S’il a la nationalité canadienne (il est né en 1990 à Toronto), Abel Makkonen Tesfaye (son vrai nom) est issu d’une famille d’immigrés éthiopiens. Au début de sa carrière, il va employer différents noms d’artiste, comme The Noise ou Kin Kane, avant d’opter pour The Weekend (avec le « e »), en référence au week-end où il est parti de chez lui à seulement 17 ans sans jamais revenir. « Je trouvais que ça sonnait bien. » Si son pseudo définitif s’écrit The Weeknd sans le « e », c’est uniquement pour une question de droits, un groupe canadien s’appelant déjà The Weekend.

2. Fini les drogues dures

Il ne s’en est jamais caché, The Weeknd consomme de la drogue depuis son adolescence, qu’il compare à celle des personnages du film « Kids », « mais sans le sida ». Il a commencé à fumer de l’herbe à 11 ans, puis est passé à l’ecstasy, l’oxycodone, la coke et la kétamine ! A un moment, il prenait de la drogue pour trouver l’inspiration. On ne compte plus les chansons qu’il a écrites sous l’influence de substances illicites. Il a cependant levé le pied selon une interview qu’il a donnée à « GQ » en 2021 dans laquelle il explique qu’il s’abstient désormais de drogues dures. « Je pensais que j’en avais besoin. Et je ne faisais pas le travail pour trouver comment ne pas en avoir besoin. J’ai passé les dernières années à réaliser cela et à remercier Dieu que je n’en ai plus l’utilité. »