Plus de 100 arrestations à Bruxelles après la victoire du Maroc contre l’Espagne

La police a dû intervenir mardi soir dans le centre-ville de Bruxelles, où les célébrations à la suite de la victoire du Maroc face à l’Espagne en huitième de finale de la Coupe du Monde ont finalement dégénéré. Un container a été incendié et la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles a procédé à 114 arrestations administratives et 5 judiciaires (port d’arme et jets de projectile).

La fête a débuté dès la fin de la séance de tirs au but qui a vu le Maroc se qualifier pour les quarts de finale. Dès 19h00, le boulevard du Midi a été fermé au trafic, tant vers la porte d’Anderlecht que vers la porte de Hal.