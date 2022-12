Ce n’est pas un Belge mais… 160 qui ont gagné le jackpot de 143 millions à l’Euromillions: voici où a été gagnée la cagnotte commune remportée par 160 clients d’une librairie

Les heureux gagnants avaient coché la bonne combinaison (12 – 20 – 25 – 26 – 27 / étoiles 8 – 12) et empochent 142.897.164 euros. Et oui, si non parlons d’heureux gagnants, c’est parce que le ticket gagnant n’avait pas été joué par une seule personne mais par… 160 !

► Quels sont les chiffres qui sortent le plus à l’Euromillions et vous donnent le plus de chance de gagner ? La réponse ici.