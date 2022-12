Qui est Charline, la sage-femme qui enflamme les réseaux sociaux?

« J’ai eu envie de me lancer sur les réseaux à force notamment d’entendre mes patientes, dire au moment des consultations : J’ai vu ça sur Internet… » Sauf que pour elle, à l’époque, « si l’on trouvait effectivement beaucoup d’informations sur la grossesse, cela manquait parfois de nuances et d’une expertise professionnelle ». Et comme dans le même temps, « beaucoup de femmes n’ont pas de suivi gynécologique, par peur de consulter », elle s’est lancée, « pour informer mais aussi dédramatiser les consultations gynécologiques ».

Justement, en plus de faire connaître le métier de sage-femme, d’informer les femmes, Charline Gayault veut aussi, à travers ses publications, leur permettre de mieux appréhender leurs spécificités, sans que cela ne leur pose de problèmes. Ce qui est pour la sage-femme encore trop souvent le cas, dans leur vie quotidienne, notamment dans le monde de l’entreprise. « En fait, poursuit-elle, je veux juste leur dire que ce qu’elles vivent est normal, et faire en sorte qu’elles se sentent bien ».

Ce travail sur les réseaux sociaux est pour elle devenue « une vraie passion ». « Je fais ça comme d’autres feraient de la couture » dit-elle. Avec des thèmes qui lui viennent « de discussions en cabinet ou des commentaires de ses vidéos ». Ce qui lui permet en quelque sorte d’éviter de répondre à tout le monde, une tâche impossible, sachant que certaines vidéos ont déjà été vues 200 000 fois. Pour autant, la sage-femme refuse de devenir une « star » des réseaux sociaux. « Mais si en voyant ce que je fais , poursuit-elle, une personne est allée consulter, c’est gagné », sachant qu’elle ne mentionne pas le fait d’exercer à Wambrechies. Désormais, elle s’autorise à parler (un peu) de ses passions. Comme la course à pied ou la poésie pour des rendez-vous spécifiques. « Je me suis autorisée à suivre mes envies, avec des domaines pas trop intrusifs, dit-elle, pour parler de moi, une femme de 31 ans ». Avec aussi en filigrane « une invitation au mouvement » et des messages positifs, tout en nuances. Pas question pour elle de mélanger les genres et de se prendre pour une psychologue… Et l’avenir ? Elle le voit malgré toujours dans son cabinet : « J’adore mes patientes, c’est mon équilibre ». Ce qui ne l’empêchera pas de continuer son travail sur les réseaux sociaux « tant qu’il restera des personnes à informer ».