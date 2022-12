Fait rarissime au Mexique: une petite fille est née avec… une queue!

C’est une surprise de taille qui attendait les parents lorsque leur bébé est né. En effet, leur petite fille présentait une protubérance et plus précisément une queue.

L’excroissance de 5,7cm de long était couverte de peau et de poils tout fins. Surpris, les médecins ont alors procédé à une analyse et ont notamment effectué une radiographie. Celle-ci a alors révélé que la queue était composée de tissus mous, de muscles et de nerfs. Une incroyable découverte évoquée dans le Journal of Paediatric Surgery Case Reports.