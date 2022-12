Les circuits de Spa-Francorchamps et de Suzuka veulent faire rayonner les sports moteurs dans le monde

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi ou encore Mazda. Autant de marques d’un secteur automobile japonais particulièrement riche. Et qui a des retombées économiques très concrètes en Belgique. « Le secteur automobile représente quelque 50.000 emplois dans notre pays, dont un cinquième est lié à des investissements japonais », se félicite la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib. Au niveau wallon, le secteur au sens large « est la source de plus de 3.000 emplois et génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 101 millions € », selon l’AWEX, l’Agence wallonne à l’Exportation.

En mission économique au Japon. - Belga

Voilà pour le volet purement économique. Mais qui dit automobile dit aussi courses, et donc circuit. L’occasion pour la délégation belge de la mission économique en cours au pays du Soleil-Levant de faire un crochet spécifique par le circuit emblématique de Suzuka. Un circuit-phare qui a d’ailleurs signé un partenariat avec une autre institution des courses de sports moteurs : le circuit de Spa-Francorchamps.