Le Royal Club Wallon de Malmedy fête ses 125 ans

Assister à une conférence de presse du RCW (Royal Club Wallon) c’est toujours un moment précieux, car vous côtoyez des gens attachés à leurs racines, à ce que chaque peuple a de plus cher : sa terre natale, sa langue, ses aïeux et leurs traditions. Jacques Remi-Paquai, Jacky Lodomez, Patrick Lienne ont préparé pour 2023 un programme du plus haut niveau, mêlant réception officielle, conférence et festivités, concert, soirée de gala, sortie de livre et projection d’un film.

Le président Jacques Remi-Paquai rappela le contexte historique de la création du club en 1898. Le Congrès de Vienne (1815) avait attribué Malmedy à la Prusse, qui entend y imposer sa langue, l'allemand… C'était mal connaître le caractère des habitants : inspirés par Nicolas Pietkin, ceux-ci souhaitent – à juste titre – garder leur parler. Des jeunes Malmédiens révoltés décident alors de fonder un club où l'on puisse parler wallon. C'était un bel acte de résistance culturelle contre la germanisation forcée sous la domination prussienne : on veut maintenir le wallon et défendre la culture romane en Wallonie. Les membres choisirent le dragon comme emblème, l'hymne fut composé : le Club Wallon est né. En 1918 déjà, il jouera un grand rôle lors de la désannexion de l'Allemagne. Mais la roue de l'histoire ne s'arrête pas : réannexion des Cantons de l'Est par le régime nazi, qui par la même occasion fit disparaître les archives du club, pour éviter toute tentative de renaissance. Pourtant, après cette guerre de '40 (durant laquelle Henri Bragard trouva la mort), la société renaquit, et jusqu'aujourd'hui elle poursuit le même but : faire connaître l'identité wallonne de Malmedy et Waimes.

… Mouvementée, mais captivante, l’histoire de cette terre wallonne !

Le wallon aujourd'hui Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, quel est le rôle du Club Wallon ? C'est d'abord d'être le gardien du wallon, ce gai parler local, si drôle, si juste, qui « colle » à nous-mêmes, disent les membres du club. A Malmedy, ils sont entre 260-300 membres, qui entendent maintenir la vitalité du wallon autant dans la langue parlée que dans celle écrite, en ce compris la langue littéraire. Selon eux, « notre dialecte a pris la couleur du combat tranquille de nos ancêtres industrieux, solidaires dans l'effort, mais joyeux, farceurs, frondeurs comme nuls autres ». N'y a-t-il pas là la meilleure raison de protéger ce fragile legs qui nous vient de nos aïeux ? Dès lors, la mission du club ne se contentera pas à uniquement divertir, comme on le fait déjà par des cabarets et autres « sîzes » (soirées). Il faudra également fixer un patrimoine linguistique, qui consiste à : – réaliser un dictionnaire français-malmédien-waimerais ; – définir une orthographe logique ; – éditer le « Vî Sprâwe » pour diffuser les œuvres littéraires écrites en wallon ; – élargir le rôle de la bibliothèque wallonne, riche de plus de 7 000 ouvrages et articles. – Pour informer et distraire, « Lu petite gazète » que le club publie trimestriellement, joue elle aussi un rôle, car elle traite des sujets axés sur la vie locale. – une autre mission : initier les jeunes. Ici, il y a déjà le bal des enfants (au 4ème jeudi gras). On compte également éditer des livrets de chants et de textes wallons à destination des écoliers. De manière générale, RCW se propose d'agir concrètement en collaboration avec les autres cercles qui défendent les langues endogènes (les langues du terroir). Un bon moyen d'assurer ce que vise le club wallon : la « survivance, la reconnaissance officielle et, si possible, même l'enseignement des parlers locaux ». Le programme Présent à la conférence de presse, l'échevin de la culture André-Hubert Denis tint à remarquer un fait révélateur : si notre club wallon défend le parler local, cela ne suppose nullement un repli sur soi, car il a toujours fait preuve d'ouverture aux autres. Et l'échevin de féliciter le club pour son grand dynamisme dans la défense du patrimoine wallon. Voici les rendez-vous du 125ème anniversaire du RCW : – le 9 décembre 2022 : La « Sîze du Noyé », salle de la Fraternité – le 13 janvier 2023 : Réception officielle à l'hôtel de ville – le 14 janvier : Dépôt de fleurs au monument Pietkin à Sourbrodt et au cimetière de Malmedy – le 9 mars : Conférence « Derniers domiciles connus » par Thierry Luthers, journaliste RTBF – le13 mai : Grande journée festive au Malmundarium à l'occasion de la Fête aux Langues de Wallonie : concerts, ateliers, cérémonie protocolaire… Entrée gratuite. – le 16 septembre : Soirée de gala – décembre 2023 : Sortie du livre et projection publique du film « C'est Mâm'dî… un an au cœur des traditions malmédiennes ».