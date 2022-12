Une différence de prix de 51%, et pourtant: la qualité des produits de distributeurs plus élevée que celle des marques, selon Test-Achats

Il en ressort qu’outre une différence de prix de 51 %, la qualité des produits de distributeurs est légèrement supérieure à celle des produits de marque.

Pour arriver à cette conclusion, l’organisation a passé en revue les tests menés ces cinq dernières années. Il s’agit au total de 92 tests (38 en alimentation, 30 produits d’hygiène et 24 produits d’entretien) et un total de 1.534 produits (731 alimentaires, 427 hygiène et 376 entretien). Il ressort de cette analyse que la qualité de produits de marque distributeur (68/100) est supérieure à celle des produits de marque (inter)nationales (62/100).