Les frères Dardenne au cinéma les Variétés ce jeudi à Waremme: il reste des places!

Ce n’est pas la première fois que les deux réalisateurs belges se rendent au cinéma Les Variétés mais leur visite fait toujours son petit effet. « On les avait déjà reçus une fois et la salle était comble. Recevoir les frères Dardenne au sein de son établissement, c’est toujours un plaisir et une grande fierté », explique Robert Mawet, gérant du cinéma.

Les frères Jean-Pierre et Luc Dardenne feront l’honneur de leur présence ce jeudi 8 décembre pour la projection de leur dernier film, « Tori et Lokita ». Il aborde la façon dont Tori, un jeune garçon, et Lokita, une adolescente, sont arrivés seuls d’Afrique en Belgique. Grâce à leur invincible amitié, ils vont découvrir et faire face aux conditions difficiles de leur nouvelle vie d’exil.