Sandrine, de Malmedy, s’est expatriée au bout du monde, à l’île Maurice

Sandrine Diffels est originaire de Chôdes. Depuis toujours, l’envie d’évasion et de soleil lui parlent. En 2009, elle franchit le pas et décide d’aller travailler sous le soleil réconfortant du sud de la France. Lors d’un voyage touristique à l’île Maurice, c’est le coup de cœur qui va irrémédiablement changer son destin.

Après avoir préparé son départ définitif de la Belgique et réglé toutes les formalités administratives, la famille s’installe en 2016 dans le nord de l’île, région la plus animée et convoitée par les expats dont bon nombre de Français. Le soleil généreux et complice darde de ses rayons les plages paradisiaques de sable clair, l’océan bleu turquoise, les paysages somptueux, les monuments et collines remarquables. Les amateurs de randonnées y trouvent leurs comptes avec des vues à couper le souffle. Marc Twain en dira « Maurice a été créée en premier et Dieu s’en inspira pour créer le paradis ».