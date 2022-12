L’AS Eupen part en stage à Tubize pour quatre jours dès ce jeudi

Les joueurs du noyau professionnel vont effectuer pendant 4 jours un total de 6 séances d’entraînement sous la direction du nouvel entraîneur Edward Still, communique le club germanophone, qui précise les raisons de ce mini-stage. « Le stage à Tubize a été fixé à court terme, suite aux conditions d’entraînement à Eupen qui ne sont actuellement pas au top après l’arrivée de l’hiver avec de la neige, de la pluie et du gel. De plus, le staff sportif veut profiter de ce court stage d’entraînement pour renforcer l’esprit d’équipe avant le match de championnat important du 23 décembre à 18h30 à Seraing. »

À noter que les joueurs de l’AS Eupen seront de retour à Eupen dimanche et tiendront comme prévu une séance d’autographes sur le marché de Noël d’Eupen à partir de 15h00.