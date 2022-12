Les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques ont débuté à l’administration communale de Celles

Comme l’explique le bourgmestre de l’entité, Michaël Busine, le budget prévu est d’un peu plus de 100.000€. « Une fois installés, ces panneaux permettront d’alimenter et de rendre autonome en consommation d’électricité les bureaux de l’administration communale de Celles ainsi que le hall sportif situé en face ».

Un investissement évidemment plus qu’utile en ces temps où les coûts énergétiques deviennent de plus en plus difficiles à surmonter.