Un Noël pour les animaux du Refuge du Beaussart à Boussu-en-Fagne

Seule SPA du Sud-Namurois et du Sud-Hainaut, l' ASBL Refuge du Beaussart recueille depuis 2006 les chiens et chats abandonnés, perdus, maltraités et saisis par la justice de la région. Ce samedi 10 et dimanche 11 décembre, le refuge organise le Noël des Animaux sur son site de Boussu-en-Fagne (1/2 chemin de Senzeille, Couvin).

« Le refuge a besoin de dons. Nous sommes tous et toutes en période de crise et nos petits protégés également », glisse l’ASBL. « Venez nombreux déposer au pied du sapin vos cadeaux pour nos petits pensionnaires. »