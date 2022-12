Les nouvelles du stage du Sporting de Charleroi: Koffi est là, Ilaimaharitra et Hosseinzadeh de retour avec le groupe

Les joueurs du Sporting de Charleroi poursuivent leur stage de préparation à la deuxième partie de saison, cette fois sous les nuages puis la pluie en fin de séance. Ce stage continuera ce jeudi par un match amical contre Besiktas. L’ensemble des joueurs disponibles devrait jouer, probablement à l’exception des deux plus jeunes gardiens et quoi qu’il arrive de Jules Van Cleemput et Stefan Knezevic, qui ne s’entraînent pas avec le reste du noyau.

Parmi le groupe présent, on retrouvera notamment Hervé Koffi. Arrivé mardi soir à Colakli, le portier burkinabé s’est entraîné ce mercredi matin. Marco Ilaimaharitra, Amir Hosseinzadeh et Loïc Bessilé – déjà présent mardi après-midi pour ce dernier – ont pu travailler normalement et joueront ce jeudi.

Mardi après-midi, des exercices de technique étaient au programme et c’est le duo Heymans-Andreou qui s’en est le mieux sorti, de peu devant Morioka-Bager.