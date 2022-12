Repas pour les fêtes de fin d’année: voici pourquoi vous devriez tester l’agneau irlandais

Dans ce long format, nous allons donc vous proposer quelques idées (signées Bord Bia, l’office de promotion des produits agroalimentaires irlandais) autour d’un demi-gigot d’agneau, une pièce populaire que l’on trouve aisément dans les grandes surfaces belges.

LE TERROIR, ATOUT DE LA GASTRONOMIE IRLANDAISE

L’agneau irlandais artisan des paysages

Avec plus de 180 jours de pluie par an et un climat très doux, l’Irlande dispose de la saison de pousse de l’herbe la plus longue d’Europe. Elle compte 4,5 millions d’hectares de terres agricoles riches en minéraux dont 80% dédiées au pâturage. Ainsi l’île d’Émeraude est le paradis pour l’élevage des bœufs et agneaux. Les moutons font partie intégrante du paysage irlandais et pour cause, ils sont près de 4 millions pour 5 millions d‘irlandais !

L’Irlande compte environ 34 000 éleveurs ovins. Les élevages sont exclusivement familiaux et généralement de petite taille, moins de 80 brebis en moyenne. En plaine les brebis sont souvent associées à un troupeau de vaches alors que les élevages sont généralement spécialisés en ovins dans les zones de montagne. Partout en Irlande 80% des élevages sont engagés dans un schéma volontaire de protection de l’environnement.

L’élevage extensif en plein air donne également une viande très saine et d’une grande qualité gustative et nutritionnelle. L’agneau contient de nombreux sels minéraux essentiels, des protéines et des vitamines nécessaires à la santé. Cette viande est très riche en vitamine B12 et en Fer, vitamine D, en Zinc et en ACL (Acide Linoléique Conjugué) et riche en acides gras, Oméga 3, indispensables à l’organisme.

Une viande qualitative et sure

La douceur du climat irlandais, l’abondance de la pluie et, la qualité des sols couplés au savoir-faire des éleveurs confèrent aux prairies irlandaises une productivité naturelle et unique. Basés sur l’herbe les systèmes d’élevage ruminant en Irlande sont naturellement respectueux de l’environnement, ce qui n’interdit pas de chercher en permanence à améliorer les pratiques.

Secteur traditionnel par excellence, l’élevage ovin irlandais sait se montrer moderne. Il fut précurseur dans l’adoption de l’identification électronique individuelle des animaux qui offre une traçabilité parfaite des viandes de toute l’île.

Les exploitations ovines sont en moyennes situées à moins de 50 km de l’abattoir minimisant ainsi les temps de transport et le stress. L’élevage à l’herbe toute l’année sur des pâtures à flore diversifiée garanti une grande qualité gustative et une excellente régularité de la viande.

Origin Green célèbre ses 10 ans d'actions en faveur du développement durable

Lancé en 2012, Origin Green est un programme unique d’amélioration continue de la production agroalimentaire irlandaise. Il s’agit du seul programme au monde initié par un État, afin d'améliorer la durabilité de sa filière agroalimentaire. 55 000 agriculteurs et 300 entreprises sont désormais impliqués dans le programme qui concerne 90% de la production irlandaise en général et 70% des agneaux. Les progrès sont mesurés par un audit indépendant tous les 18 mois, pour les agriculteurs et tous les 12 mois pour les entreprises. Chaque semaine ce sont ainsi 650 audits qui ont lieu aux 4 coins de l’Ile.

Grâce à Origin Green, en 10 ans, les agriculteurs ont réussi à baisser leurs émissions de CO2 par kg de bœuf de 6,3% et de 6% par kg de lait. Ils ont également planté plus d’1 million d’arbres et réalisé plus de 300 000 bilans carbones.

L’expérience acquise au cours des dernières années permet d’espérer une accélération des progrès, pour une réduction significative de l’impact environnemental. L'Irlande figure déjà parmi les plus bas au monde, pour l'élevage. L’accélération des progrès passera également par une multiplication des partenariats avec les instituts de recherches, les institutions internationales et les grands clients des entreprises irlandaises.

– Sortez la viande du réfrigérateur au minimum 20 minutes avant la cuisson. Une viande trop froide se contracte avec le choc de température. Ce n'est pas recommandé pour une viande tendre à la dégustation. – Assaisonnez la viande juste avant la cuisson : sel, poivre, herbes, épices, selon votre goût. Elle est encore meilleure quand les saveurs se sont bien imprégnées. – Durant la cuisson, ne piquez pas la viande avec une pointe ou une fourchette où elle perdra son jus. Préférez des pinces à viande. – Après cuisson laissez reposer la viande quelques minutes recouverte d'un papier aluminium et d'un torchon pour la maintenir au chaud après cuisson. Si vous la tranchez immédiatement, la viande s'assèchera, ce qui serait dommage. Pour garder un morceau bien juteux, il faut laisser le temps aux sucs de se répartir à nouveaux dans tout le morceau de viande une fois cuit.

DE L’AGNEAU IRLANDAIS... MAIS PAS QUE !

L’agneau irlandais, c’est bien... Mais pour l’accompagner, d’autres produits venant d’Irlande peuvent se marier avec lui. Tour d’horizon :

Le Saumon Bio Irlandais

On peut vous conseiller le Saumon Bio Irlandais fumé qui provient de chez Burren Smokehouse, une entreprise familiale fondée en 1989. Elle se trouve à côté des falaises de Moher situées aux portes de l'Atlantique, côte Ouest de l'Irlande. Ce saumon est très bon pour la santé, il a une teneur basse en sel et il contient un minimum de matières grasses et a une teneur extraordinaire en acide gras omega-3. Fumé de façon traditionnelle, ce saumon est d’une souplesse unique et offre des notes fumées équilibrées.

Le fromage Cashel Blue

Fondée en 1984 dans le comté de Tipperary, Cashel Farmhouse Cheesemakers est une fromagerie indépendante, 100% familiale. Éleveurs depuis trois générationsla famille est réputée pour ses fromages bleus : le Cashel Blue au lait de vache et le Crozier Blue au lait de brebis. Le fromage que vous avez dégusté est le Cashel blue, le lait provient de vaches nourries à l’herbe qui paissent dans les prairies dans un rayon de 25km autour de la fromagerie. C’est ce qui lui confère son onctuosité, sa couleur jaune si particulière et un goût de bleu subtil et équilibré.

Ballymaloe Relish

Ballymaloe Foods est l’entreprise de la famille Hyde originaire du comté de Cork dans le sud de l’Irlande. A l’origine producteurs de tomates et propriétaires d’un restaurant étoilé, les membres de la famille ont développé une large gamme de Relish : des sauces froides adaptées à de nombreux plats, dont bien sûr la viande.

Nous vous proposons de découvrir l’Original Relish, une recette inchangée depuis 30 ans à base de tomates, de raisons et d’un mélange d’épices. Excellent accompagnement pour un plat froid (fromages, salades…) l’Original Relish est devenu un ingrédient de base pour de pour de nombreuses recettes familiales, par exemple pour relever un Curry.

Good4U Salad topper

Good4U est une entreprise familiale basée dans le comté de Sligo au bord de l’atlantique. L’entreprise est spécialisée dans les produits sains et savoureux et notamment dans les graines germées. Good4U dispose dorénavant d’une large gamme de produits incluant des barres protéinées, des produits du petit déjeuner et des produits pour enfant.

Hyde Whiskey

Située dans le comté de Cork, la distillerie Hyde bénéficie d'un climat tempéré pour un processus de vieillissement parfait. La spécificité des whiskey Hyde réside dans le bois et le choix du bon fût ils sont non filtrés à froid, distillés dans des alambics en cuivre et connaissent un double vieillissement, dans des fûts de Bourbon puis soit dans des fûts de Sherry ou des fûts de rhum des Caraïbes. Ce vieillissement donne une identité toute particulière à chaque cuvée. Douglas Hyde fut le premier président Irlandais (1938 - 1945). Le Hyde No. 1 'President Cask' rend hommage à cet homme qui modernisa le pays.