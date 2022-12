Bonne nouvelle: les taxis collectifs de nuit Collecto rouleront à nouveau à Bruxelles

Les Taxis Verts ont repris la concession et l’exploitation de la plateforme numérique Collecto pour cinq prochaines années. Ils négocient avec Bruxelles Mobilité les détails et les modalités.

« Le 21 octobre 2022, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur. Les termes de la concession devaient être révisés pour se conformer à l’ordonnance du 9 juin 2022 et aux décrets afférents », a expliqué le socialiste. « Toutes les conditions ne sont plus réunies pour prendre en charge l’ensemble des services. Les Taxis Verts, comme le secteur du transport de marchandises, font face à une pénurie de chauffeurs. Tous les efforts sont faits pour démarrer le service dès que possible. »

Un mécanisme de traçabilité des véhicules via l’application permettra d’identifier une course Collecto et une course classique. Il sera interdit d’utiliser un véhicule qui n’est pas repris dans l’application. « Une subsidiation est prévue dans la concession attribuée avant la pandémie. Le budget pour 2023 permet une éventuelle extension d’horaire (NDLR : avant le Covid, Collecto roulait de 23h à 5h du matin). Ces éléments sont toutefois en cours de discussion », a ajouté le ministre-président.