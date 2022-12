Guerre en Ukraine: Moscou tente de «geler» les combats avant «une plus grande offensive au printemps», selon l’Otan

« Ce que nous voyons maintenant, c’est que la Russie tente d’imposer une sorte de gel de cette guerre, au moins pour une courte période, afin qu’elle puisse se regrouper, réparer, récupérer et ensuite essayer de lancer une plus grande offensive au printemps prochain », a déclaré M. Stoltenberg lors d’un événement public organisé par le quotidien britannique Financial Times.

Le secrétaire général de l’Alliance atlantique a déclaré que les membres de l’Otan poursuivaient leur fourniture « sans précédent » d’armes et de soutien à l’Ukraine, malgré les inquiétudes sur un éventuel épuisement des stocks occidentaux.