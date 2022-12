Des rues de Manage privées d’eau, puis se retrouvant avec une eau… jaunâtre: «L’eau n’est pas impropre à la consommation,» confirme la SWDE

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce mardi, un incident s’est déroulé sur le réseau de distribution d’eau à Manage. Il a impacté de nombreux ménages, privés dans un premier temps d’eau du robinet, puis se retrouvant, en soirée avec une eau brunâtre ou jaunâtre. Pas l’idéal pour boire, faire la vaisselle, prendre une douche ou un bain.

On a notamment constaté ce problème place de la Gare et dans les rues Cirière, Sainte-Catherine, Grand-Rue, rue Léopold et probablement quelques autres. Certains riverains ont affirmé que l’eau était devenue impropre à la consommation.