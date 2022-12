À Louvain-la-Neuve, bpost assure les tournées sans émission: «La configuration de la ville est idéale pour l'implémentation de vélo-cargos»

Après Malines, Louvain, Namur et Mons, Ottignies-Louvain-la-Neuve s’ajoute à la liste des villes dans lesquels les facteurs et factrices de bpost livrent, sur leurs tournées régulières, courriers et colis sans émission de C02 : à pied, à l’aide de véhicules électriques et/ou de vélos avec remorque électriques. Mais ce n’est pas tout ! Louvain-la-Neuve est devenue une Ecozone grâce à son nouveau réseau dense de points d’enlèvement (Points Poste, Points Colis et Distributeurs de Colis), venu se greffer à un mode de livraison durable.

« Selon moi, le vélo cargo a de nombreux atouts », déclare Jean, facteur à Ottignies-Louvain-la-Neuve. « Le premier est sa facilité d'utilisation : pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre son fonctionnement et comment le brancher. Il est en plus très agréable à conduire, le moteur électrique de la remorque fait presque oublier qu'on la tracte. »

« Même si le vélo cargo est un peu moins maniable dans les endroits exigus, le fait que la remorque soit amovible est également un bon point : on peut la garer et passer en distribution à vélo, ou la prendre avec nous pour une boucle à pieds en laissant le vélo. Enfin, la remorque qui me paraissait petite au premier abord était finalement bien plus grande : on peut y charger une cinquantaine de colis tout en ayant la place pour les sacs de courrier. »

Coopération locale

La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et bpost comptent en outre sur la coopération des habitants et des commerçants locaux. En effet, en choisissant la livraison dans un Point d’enlèvement, les citoyens font également un geste pour l’environnement. bpost parcourt moins de kilomètres parce que l’entreprise livre plusieurs clients au même endroit, diminuant, en plus, le trafic au centre-ville. Enfin, le colis est toujours livré du premier coup et peut être facilement récupéré par la personne qui l’a commandé à pied, à vélo ou durant un trajet vers les auditoires, le boulot ou la maison. Moins d’émission de C02, c’est un air plus sain pour tout le monde !

bpost

« La Ville d’Ottignies-Louvain-La-Neuve représentait pour nous une zone importante. Sa configuration était idéale pour l'implémentation de vélo-cargos », détaille Claudia Mastini, responsable de projet Urban Logistics chez bpost. « Nous avons jugé important de mettre en place un réseau dense de Points d’enlèvement afin d'offrir aux habitants et aux étudiants une solution facile et durable pour la réception de leurs colis. Nous tenions aussi à montrer l'exemple dans le but d'inspirer la future génération durant ses études. »