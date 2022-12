L’enseigne Carrefour est de retour au centre de Verviers: elle a ouvert son nouveau magasin ce mercredi

Le centre de Verviers ne comptait plus de magasin de l’enseigne depuis que le Carrefour Market, installé rue Coronmeuse, avait été détruit lors des inondations de juillet 2021. Un magasin tenu à l’époque par François Wilmain, qui avait dû se résoudre à fermer définitivement le magasin dévasté par les eaux et pillé. Le remettre en état aurait coûté trop cher.

« Le Carrefour Express de Verviers représente l’illustration pratique de la stratégie “Act For Food” de Carrefour dont le but est de toujours rendre le meilleur accessible à tous. Avec ses 287 m², le Carrefour Express de Verviers propose l’assortiment le plus complet possible sur un espace limité », annonce l’enseigne dans un communiqué de presse.

Ce magasin ouvert 7 jours sur 7 met l’accent sur une offre typique d’un Express urbain et propose des fruits et légumes, des produits frais et un assortiment bio. Le pain est cuit sur place. Une offre étendue de plats préparés et la gamme “Bon appétit” sont proposés.

Les clients y trouveront également une machine à jus de fruits pressés et une machine à café, ainsi que des produits locaux tels que les gaufres aux fruits de “O Bel gaufre” et des bières du cru.

En outre, on y trouve une large variété de produits de base et tous les produits essentiels en épicerie et droguerie, ainsi que de jolis bouquets de fleurs et de cartes cadeaux.

En pratique :

> Pont Saint-Laurent 6, à 4800 Verviers ;