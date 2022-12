«Les gens les plus abjects que j’ai rencontrés de toute ma carrière»: Patrick Sébastien revient sur son éviction de France 2 (vidéo)

Par A.S., L.V., X.V.

Le 12 octobre 2018, Patrick Sébastien apprenait qu’il était viré de France 2, après 23 ans de bons et loyaux services, avec notamment, son émission culte, « Le plus grand cabaret du monde ». À l’époque déjà, l’animateur expliquait avoir été « jeté comme une vieille chaussette ».

Quatre ans plus tard, Patrick Sébastien revient sur cette éviction, et il ne mâche pas ses mots : « La manière dont ça s’est passé est absolument dégueulasse. Ils m’ont traité comme les pervers narcissiques traitent les nanas… ces enculés qui écrasent les gens, qui leur font comprendre qu’ils ne valent plus rien… c’est ce qu’ils m’ont fait ! »