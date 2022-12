La président ukrainien Volodymyr Zelensky élu personnalité de l’année 2022 par le Time magazine

«Que la bataille pour l’Ukraine suscite de l’espoir ou de la peur, Volodymyr Zelensky a galvanisé le monde d’une manière que nous n’avions pas vue depuis des décennies», a écrit le rédacteur en chef du Time Edward Felsenthal, pour qui le choix cette année n’avait «jamais été aussi clair».

«Pour avoir prouvé que le courage peut être aussi contagieux que la peur, pour avoir incité les gens et les nations à s’unir pour défendre la liberté, pour avoir rappelé au monde la fragilité de la démocratie -- et de la paix --, Volodymyr Zelensky et l’esprit de l’Ukraine sont la personnalité de l’année 2022 du TIME», ajoute le magazine basé à New York.