47.000 euros de la Fondation Roi Baudouin pour le Perron de l’Ilon à Namur et Point Fusion à Philippeville

Le Perron de l’Ilon, Entreprise de Formation par le Travail, reçoit 25.000 € afin de couvrir des frais non pris en charge par les assurances quant aux dégâts qu’a subis le restaurant social. En mars dernier, le plafond du restaurant brasserie s’est effondré. Le subside interviendra donc dans l’achat de mobilier (en partie de récupération) et dans des travaux de décoration et de finition.

Cinq associations en Wallonie, six en Flandre et une à Bruxelles se sont vues récompensées de leur action favorisant l’accès au marché du travail en faveur des personnes précarisées sur le plan socio-économique. En province de Namur, deux associations ont reçu des subsides du Fonds VINCI, géré par la Fondation Roi Baudouin.

Le restaurant namurois est un élément essentiel du dispositif de formation, les autres sites étant davantage orientés sur la cuisine de collectivité et les services traiteur. En tout, entre 70 et 80 stagiaires y suivent chaque année un parcours d’insertion professionnelle et de formation sur le lieu de travail, en tant que commis de cuisine et commis de salle.