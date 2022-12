Très bonne ambiance lors des célébrations marocaines du mardi 6 décembre à Charleroi, mais d’importantes saisies de matériel pyrotechnique: «Nous rappelons que c’est interdit par la loi!»

Saisie de matériel pyrotechnique

Seul petit bémol, la police a saisi une grande quantité de matériel pyrotechnique en tout genre : pétards, feux d’artifice, etc. « Il est important de rappeler que le simple fait de détenir ce genre de matériel sur la voie publique est illégal, et que la saisie est immédiate. Il faut que cela cesse rapidement, car nous aurons bientôt des blessés, inévitablement. Nous lançons donc un message pour les possibles prochaines fois : n’apportez plus de pétards et de feux d’artifice pour les tirer en ville. Nous félicitions une nouvelle fois les Marocains présents mardi soir pour leur super attitude », ajoute David Quinaux.