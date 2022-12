Laeticia Hallyday se livre à cœur ouvert: «Sans Johnny, je ne serais plus de ce monde» Avant la diffusion du documentaire « Johnny par Laeticia », lundi sur RTL, et l’inauguration d’une expo-événement, la veuve du rockeur nous a accordé un long entretien sans langue de bois. Johnny et Laeticia en 2016. - Reporters

Par Frédéric Seront

Le documentaire qu’on découvrira ce 12 décembre est unique à plus d’un titre, à commencer par les images intimes qu’on y trouve… Avec Johnny, j’ai fait des vidéos durant presque vingt-cinq ans de toutes les étapes de notre vie. Comme la plupart des familles le font. Il y a plus de 700 heures d’images. Jamais je n’aurais pensé qu’elles serviraient pour un documentaire. Et puis, j’ai rencontré le réalisateur William Karel, qui avait fait des documentaires sur Isabelle Huppert ou Godard. Et en discutant, l’idée de ce film est née. Je lui ai donné les images, sans rien censurer, et c’est lui qui les a sélectionnées.

de videos C’est un film très fort, où vous n’esquivez aucun sujet, y compris les plus douloureux. Il fallait une sincérité totale ?

C’est un documentaire sans filtre. Je voulais raconter notre vie et montrer qu’il était un être extraordinaire, mais aussi avec un côté obscur. Je devais parler de ses combats, que ce soit contre ses addictions, la maladie, dans son métier… Ce sont tous les paradoxes de sa vie. On le découvre avec une âme d’enfant, farceur, mais également avec ses démons, ses failles, ses faiblesses. Ce qui est beau aussi, c’est qu’on voit un homme changer à travers l’adoption de Jade et Joy, qui a réparé les traumatismes liés à son abandon.