Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La fin d’une ère. Étrangement muet après l’élimination sans gloire des Diables rouges à la Coupe du monde, Eden Hazard a brisé le silence, mis fin à un ce suspense insoutenable qui planait autour de son avenir personnel. Une publication sur les réseaux sociaux pour refermer le livre noir-jaune-rouge. Quelques mots, pesés et soupesés, pour annoncer l’attendu. « Une page se tourne aujourd’hui. Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien inégalable. Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez… » Le crépuscule d’Eden Hazard, capitaine virevoltant sur les terrains et irréprochable en dehors, était inéluctable. Il a sonné ce 7 décembre 2022. Au grand dam de tout un pays.