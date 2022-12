Un an après, le mouvement Balance Ton Bar en remet une couche avec une nouvelle manif à Ixelles: «On marchera jusqu’à la fin de la culture du viol»

Depuis le 22 novembre dernier, le compte Instagram de l’Union Féministe Inclusive Autogérée, fortement impliquée dans le mouvement #BalanceTonBar à Ixelles, est de nouveau en activité. Chaque jour, jusqu’à ce jeudi, une nouvelle publication apparaît avec des slogans forts.

Le message est clair : face à l’inaction des politiques et de policiers, souligne l’Union, l’appel est lancé à une nouvelle manifestation.

« Suite aux différents constats des avancées pour rendre les milieux festifs plus safes, et aux actualités inacceptables encore trop nombreuses dans certains établissements, nous appelons au rassemblement », réagit l’UFIA. La manifestation, autorisée par la police, les autorités administratives et également les autorités de l’ULB, est prévue ce jeudi 8 décembre sur les coups de 18h30.

Le départ sera donné sur la place Flagey et la marche sera encadrée jusqu’au cimetière d’Ixelles, lieu de sortie incontournable de la commune et au cœur de nombreuses accusations, en passant par l’ULB. Au total, quasiment trois kilomètres à parcourir pour redonner de la voie au mouvement #BalanceTonBar.

Un an avant

Suite à une série d’accusations et témoignages de femmes qui disent avoir été droguées puis violées dans deux cafés ixellois, plusieurs collectifs avaient appelé au boycott du monde de la nuit.

Le 12 novembre 2021, un premier rassemblement s’était tenu aux abords du cimetière d’Ixelles. Entre 400 et 500 personnes, selon la police, étaient sorties dans la rue. Le mouvement #BalanceTonBar s’est alors lancé et les témoignages de ce genre se sont multipliés à travers tout le pays.

Un an plus tard, alors que le compte Instagram Balance Ton Bar ne cesse de relayer des témoignages, l’enquête concernant un des serveurs du Waff est toujours en cours. L’UFIA voudrait que tout cela s’accélère et c’est la raison de ce second rassemblement organisé ce jeudi.