Renault intègre Waze dans certains modèles

Si la célèbre application de navigation est utilisable depuis longtemps dans les voitures récentes via Apple CarPlay et Audroid Auto, elle est désormais directement intégrée dans l’interface des Renault Mégane E-Tech et Austral. Il n’est donc plus nécessaire de connecter son smartphone à la voiture, que ce soit avec ou sans fil, pour utiliser cette application qui permet de connaître les conditions de circulation en temps réel. A condition de posséder l’interface OpenR Link avec Google intégré, il suffira de télécharger Waze dans cette interface (ou depuis l’application My Renault) pour créer un compte ou se connecter à son compte Waze.

Carte SIM virtuelle

Gratuite, cette intégration de Waze à bord des Renault Mégane E-Tech et Austral fonctionne avec une carte SIM virtuelle et s’affiche sur le grand écran de la console centrale. Par contre, ce système ne permet pas de faire apparaître l’affichage sur le combiné d’instrumentation comme c’est le cas avec le GPS embarqué.