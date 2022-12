Nouveau VW Amarok : joindre l’utile à l’agréable

Nettement plus charismatique que son prédécesseur, le nouvel Amarok est aussi plus long de 10 cm et étire son empattement (de 17 cm) pour offrir encore plus d’espace dans la double cabine. Outre sa charge utile pouvant atteindre 1,19 tonne et une capacité de remorquage de 3,5 tonnes, il est prêt à affronter tous les terrains grâce à ses 4 roues motrices.

Confort et technologie

Disponible en version Style et Aventura, le nouveau Volkswagen Amarok entame sa carrière avec un moteur 4 cylindres turbodiesel de 170 ch couplé au choix à une boîte de vitesses manuelle ou automatique. Le confort et la technologie embarquée font un bond en avant avec une panoplie de nouveaux systèmes d’aide à la conduite, dont le contrôle de vitesse intelligent, la reconnaissance des panneaux ou encore l’assistance aux manœuvres de stationnement.