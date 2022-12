«J’ai énormément d’appréhension»: Michaël Miraglia, nouveau visage des JT de RTL, s’exprime pour la première fois en exclusivité pour Ciné-Télé-Revue

Lire aussi Suite à l’arrivée de Michaël Miraglia, un visage phare de RTL Info ne présentera plus les journaux télévisés sur RTL-TVI dès début 2023

Sa première interview depuis cette annonce, c’est à Ciné-Télé-Revue que Michaël Miraglia la donne. « C’est un tournant important dans ma vie et ma carrière et je l’aborde avec beaucoup de motivation et énormément d’appréhension. Et c’est normal que j’aie peur », nous confie le visage phare de RTL, en exclusivité. « J’essaie de ne pas trop penser que je vais me retrouver dans la chaise de présentateurs que j’ai admirés. Je me dois d’être digne de ce cadeau. »