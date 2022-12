Bruxelles, véritable plaque tournante en matière d’armes: trois fois plus de dossiers au parquet en sept ans!

Ainsi, 48 dossiers ont été traités en 2020, soit 23% du total belge. Selon Bianca Debaets, cela représente aussi une très forte augmentation par rapport à 2015 (+336%). De plus 679 vols à main armée ont été commis en 2020. « À ce niveau, il s’agit d’une diminution de 16% par rapport à 2019 et de 35% par rapport à 2015, mais ce total reste tout de même très inquiétant et alarmant pour la population bruxelloise », estime la députée chrétienne démocrate flamande.

169 fusillades

Selon les derniers chiffres en sa possession, le ministre-président a précisé à la députée qu’on a recensé 169 fusillades en 2020 et 82 au cours du premier semestre 2021. «Il semble qu’il n’y ait pas eu d’augmentation significative, mais on ne constate pas non plus de diminution», a commenté celle-ci.