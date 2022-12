La Défense entame ce mercredi la distribution des nouvelles tenues de combat des militaires belges

L’opération concerne 25.000 militaires au total et durera jusqu’à l’été. Les anciens uniformes seront, quant à eux, collectés et recyclés dans la mesure du possible.

Une certaine effervescence régnait au sein du 29e Bataillon Logistique de Grobbendonk non seulement pour les militaires casernés sur le site mais aussi pour les hommes du 3e Bataillon de parachutistes qui ont été parmi les tout premiers à recevoir leurs nouvelles tenues. Un total de 450 hommes recevront leurs nouveaux uniformes en ce premier jour marqué également par la visite de la ministre Ludivine Dedonder.