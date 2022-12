Aurélien et François, deux Thudiniens passionnés par leur région, ont lancé une entreprise de création de posters mettant en avant les endroits remarquables de Belgique

Pas encore d’idée de cadeau de Noël ? Envie d’offrir un présent unique et local ? Ne cherchez plus ! Aurélien Dehon et François De Gheselle, deux Thudiniens originaires de Biercée, ont lancé le 1er décembre dernier leur entreprise de production d’affiches à l’effigie de lieux et monuments belges : AFISO. « Nous sommes fort attachés à notre région et à sa culture et on cherchait quelque chose pour la mettre en valeur. On a pensé à faire des affiches mettant en avant des beaux sites belges, chaque fois en en sélectionnant deux ou trois par région. Et bien entendu, nous avons commencé par la Thudinie », présente Aurélien.

DR / AFISO

Ainsi, chaque mois, une région belge sera mise à l’honneur, au travers de quelques lieux clés.