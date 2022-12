Pourquoi Bernardo Silva ne s’est pas mêlé aux célébrations du Portugal après le premier but face à la Suisse (vidéo)

Le Portugal n’a pas fait dans le détail face à la Suisse en 8es de finale de la Coupe du monde. Les hommes de Fernando Santos ont planté pas moins de six buts face aux Helvètes pour se qualifier pour les quarts. Les occasions étaient donc nombreuses pour célébrer au cours de ce match. Et c’est d’ailleurs un détail autour des célébrations du premier but qui ont attiré l’oeil de certains observateurs.

Alors que Gonçalo Ramos a fait trembler les filets à la 17e minute, tous les joueurs portugais se sont jetés sur le jeune attaquant pour fêter avec lui son magnifique but. Tous ? Pas tout à fait. Bernardo Silva a aussi félicité son équipier… avant de s’écarter du groupe pour revenir dans les limites du terrain. Une réaction étrange, mais qui trouve son origine dans une interprétation d’un point de règlement.

Qui dit but dit forcément coup d’envoi depuis le rond central, un point régit par l’article 8 des lois du jeu de l’IFAB. « Tous les joueurs, à l’exception de celui qui donne le coup d’envoi, doivent être dans leur propre moitié de terrain », peut-on lire. Selon certaines interprétations, dans le cas où tous les joueurs d’une équipe sont en dehors de l’aire de jeu, le coup d’envoi pourrait être donné par l’adversaire qui partirait alors à l’attaque à 11 contre un (le gardien portugais dans ce cas-ci). Or, si l’on considère que les joueurs sont en dehors du terrain… alors ils ne sont pas dans leur moitié de terrain comme le veut la règle, ce qui empêche l’arbitre de siffler la reprise du match. Par ailleurs, la loi 3 précise que la partie ne peut pas reprendre après un arrêt de jeu si l’équipe ne compte pas au minimum sept joueurs sur le terrain.

Ce n’est pas la première fois que l’on voit un joueur rester délibérément à l’écart du reste de l’équipe. C’était déjà le cas lors du Mondial 2018 où l’Anglais Kieran Trippier est resté seul sur la pelouse alors que ses équipiers célébraient un but d’Harry Kane face à la Tunisie. Le Portugal aussi avait déjà fait le coup lors de cette même édition en Russie lors de son match de groupes contre l’Espagne.

En partant du règlement en lui-même, rien n’indique que cette manie de laisser un joueur dans les lignes du terrain n’a lieu d’être. Mais certains préfèrent ne pas jouer avec le feu en risquant d’avoir une mauvaise surprise de l’autre côté de la pelouse. Et dans ce cas-là, on peut tout de même saluer la présence d’esprit de Bernardo Silva qui assure les arrières de son équipe.