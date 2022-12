Dès lundi, le nouveau centre administratif Brucity est ouvert au public

L’ancien Parking 58 a fini sa transformation. Après avoir été démoli, il a fait place à Brucity, un grand bâtiment où les surfaces vitrées prédominent et qui est le nouveau centre administratif de la Ville de Bruxelles. Une façon d’économiser l’énergie et, on l’espère, un gage de transparence dans le fonctionnement de l’administration de la Ville.

Dès lundi prochain 12 décembre à 8h30, les citoyens qui doivent se rendre au centre administratif pour une formalité administrative, que ce soit en matière d’état-civil et population (déclaration de naissance, de décès, de mariage…) ou pour consulter un dossier d’urbanisme, par exemple, devront prendre le chemin du nouveau bâtiment. Même chose pour les locataires et les candidats locataires d’un logement de la régie foncière.