Le Plan thudinien de développement durable «Imagine Thuin» lance un appel à projet: une réunion d’information organisée ce jeudi

Pour rappel, « Imagine Thuin », est le Plan de développement durable de la Ville de Thuin : un défi qui est relevé par le politique et de nombreux citoyens. Il est en chemin et ne demande qu’à évoluer !

Vous souhaitez mettre en place un projet en lien avec le développement durable à Thuin entre le 1er mai 2022 et le 11 juin 2023 ? Vous avez besoin d’un coup de pouce financier pour le réaliser ? Participez à l’appel à projets lancé dans le cadre de notre plan communal de développement durable, « Imagine Thuin ».

Peuvent répondre à cet appel toute personne ayant envie de se mobiliser. Que vous soyez un collectif citoyen, une association, un comité de quartier, de parents, une école, un mouvement de jeunesse, les résidents d’un immeuble, des pensionnés, des passionnés, un groupe de jeunes, d’amis, des agriculteurs, des producteurs locaux, des commerçants, etc..

L’appel à projets « Imagine Thuin » propose de soutenir ceux et celles qui souhaitent mettre leur grain de sel, voire la salière entière, dans une dynamique de changements et d’éducation au changement. C’est aussi l’occasion de donner votre avis, de proposer autrement, autre chose, de confronter le Plan à votre regard, votre expertise, votre vécu, vos rêves et votre savoir-faire.