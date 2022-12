Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis cinq ans, l’ASBL Créasport Paradise, initialement spécialisée dans les stages pour enfants, occupe chaque hiver un chalet au marché de Noël de Tubize. Pour se différencier des autres stands et proposer quelque chose d’original et artisanal, Amaury, Arnaud, Laura et Sandrine ont décidé de créer des rhums aromatisés totalement fait maison.

Le chalet se prépare à accueillir du monde cette année. - Créasport Paradise

« Il nous fallait une idée originale pour se démarquer des traditionnels pékets et vins chauds. Nous sommes amateurs de rhum et nous nous sommes dit que créer nos rhums arrangés maison était une façon pour nous de faire découvrir cela dans un cadre féérique », expliquent Amaury et Arnaud, les deux frères à l’initiative du projet. S’ils ne sont que quatre à s’occuper de la préparation des rhums, tous les membres de l’ASBL sont mobilisés pour travailler lors du marché de Noël.