Une action de Noël pour le refuge «Un toit pour Eux» à Nivelles

Un toit pour eux a ouvert le 22 janvier 2017, à Nivelles, grâce à l’initiative d’Alain. Ancien bénévole chez Animaux en péril, il a décidé de créer son refuge pour chiens, qu’il gère aujourd’hui avec Florence. Au quotidien, ils sont aidés par des bénévoles mais aussi par des écoles, un hôpital et des enfants qui viennent apporter leur soutien aux pensionnaires. « Les chiens sont promenés cinq ou six fois par jour », explique Alain. Le refuge ne reçoit aucun subside et ne fonctionne que via les dons, d’argent, de nourriture, de matériel… et grâce à ses fonds propres.