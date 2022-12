Harry et Meghan nous manipulent-ils dans leur documentaire sur Netflix? Ces trois séquences de la bande-annonce qui posent question (vidéo)

Harry et Meghan sont-ils poursuivis par les paparazzis au tel point que le montre la bande-annonce de leur documentaire ? Il semblerait que non.

Dans la première, on voit Harry, Meghan et leur premier enfant Archie, photographiés de dos, alors qu’Harry lâche qu’il y a des « fuites et des calomnies ». Une séquence qui a fait réagir le journaliste Robert Jobson, présent ce jour-là, après avoir été accrédité… « Cette photographie utilisée par Netflix, Harry et Meghan pour suggérer l’intrusion de la presse est une parodie complète. Elle a été prise dans une piscine de la résidence de l’archevêque Tutu au Cap. Seulement trois personnes avaient été accréditées. Harry et Meghan l’avaient accepté. J’étais là. »