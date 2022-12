Un poêle à pellets à l’origine de l’incendie de trois maisons en plein centre de Malmedy: «Une cinquantaine de pompiers sont sur place mais il n’y a pas de blessé» (vidéo)

Les moyens déployés sont impressionnants. Les pompiers de la zone Warche Amblève Lienne ont reçu le soutien de leurs collègues de la zone VHP qui sont venus en renfort. Au total, une cinquantaine de pompiers luttent contre les flammes. Sur place, il y a quatre autopompes, quatre citernes, trois officiers, un drone et deux auto-échelles.

V.M.

Pour éviter tout risque, une grande partie du quartier a été évacuée et la circulation n’est plus possible au centre de Malmedy.

Si aucun blessé n’est à déplorer, les dégâts matériels seront irrémédiablement importants au vu des matériaux utilisés pour la construction de ces anciennes maisons.