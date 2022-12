Peter, l’ancien boucher devenu glacier artisanal à Pecq, crée ses premières bûches de Noël à l’Atelier du Trieu

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Glace vanille, glace et crumble spéculoos, et glaçage caramel ? Glace vanille-chocolat fondant, avec coulis cerise-framboise et biscuit crispy chocolat ? De la meringue italienne, des sorbets framboise ou passion, de la sauce avocat et des décorations ? Ça y est, vous vous y voyez, en famille, entre le sapin et les paquets cadeaux, musique de Noël en fond, lors des prochains réveillons ? Peter Roman, ancien boucher-charcutier réputé de la région, dont nous vous avions relaté la reconversion professionnelle en glacier artisanal, s’est fixé pour objectif d’agrémenter votre soirée d’une bûche glacée comme on n’en trouve pas dans les commerces.